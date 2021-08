누적 시청자 수 66만명 기록

[아시아경제 임혜선 기자]치킨 프랜차이즈 교촌치킨이 11번가 라이브 본 방송에서 방송 사상 최대 성과를 기록했다.

교촌은 지난 11일 오후 9시부터 진행한 11번가 라이브에서 신제품 ‘발사믹치킨’ 4000원, ‘치즈트러플순살’ 3000원 할인 상품권 그리고 순살치킨 세트 3종 2000원 할인 상품권을 판매했다.

이날 라이브 방송에서는 누적 시청자 수 66만명을 기록했으며, 총 댓글 수도 약 13만여건에 이르렀다. 또한 방송 중 동 시간대 11번가 판매 베스트 1위를 달성했다. 특히 올해 출시한 신제품 ‘발사믹치킨’과 ‘치즈트러플순살’의 할인 상품권이 전량 완판됐다.

