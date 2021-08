임실군 ‘청년농업인 경쟁력 제고사업’ 신청자 모집

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 창의적 아이디어로 경쟁력을 가진 청년 농업인 육성을 위해 ‘내년도 청년 농업인 경쟁력 제고사업’ 신청자를 모집한다고 12일 밝혔다.

이 사업은 청년 농업인의 창의적 아이디어와 농촌진흥청에서 개발한 신기술을 융복합해 농산물의 고부가가치를 이끌어 낼 수 있도록 하는 자율형 도단위 공모사업이다.

군은 시·군 농업기술센터의 추천을 받아 서류심사와 발표심사를 통해 오는 10월에 사업대상자를 선정하고 이듬해 사업을 추진하게 된다.

신청 자격은 만 18세 이상부터 만 40세 미만 청년 농업인으로 2년 이상 영농에 종사한 병역필 또는 면제자여야 한다.

지원할 수 있는 사업내용은 유형별 신제품 개발, 가공·상품화, 시제품 제작, 체험 프로그램 개발 등에 소요되는 비용, 브랜드·상품로고 제작, 앱·전자상거래 홈페이지 구축, 홍보 영상 제작 등의 유통·마케팅 개선 비용 등으로 지원 가능하다.

단순 시설·장비, 농기계·기계, 저장시설, 단순 소모성 재료비, 국외 여비, 인건비는 지원 불가하다.

서류접수는 오는 16일부터 20일까지 군청·농업기술센터 홈페이지에서 신청서를 내려받아 농업기술센터에 방문 접수하면 된다.

군은 이 사업을 통해 경쟁력 있는 청년 농업인을 육성, 지역의 미래 농업을 선도하는 데 크게 기여할 것으로 보고 있다.

특히 신기술·ICT·창업과 관련한 아이디어를 실현할 수 있는 사업인 만큼 참신한 아이디어가 가득한 청년 농업인들의 적극적인 참여가 기대되고 있다.

심민 군수는 “청년 농업인의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”며 “참신한 아이디어를 가진 청년 농업인들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr