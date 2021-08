포항시, 전몰학도의용군 추념식 … 학도병 주머니 피묻은 편지 낭독 '숙연'

11일 용흥동 학도의용군 전승기념관서 열려

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항시는 11일 용흥동 학도의용군 전승기념관에서 이강덕 시장을 비롯해 생존 학도의용군 및 유족, 보훈단체장, 기관단체장 등 40여명이 참석한 가운데 제65회 전몰학도의용군 추념식을 거행했다.

이번 추념식은 코로나19 확산으로 사회적 거리두기 3단계가 지속됨에 따라 행사 참석인원을 50명 미만으로 제한하고, 총괄방역관리책임자 지정 및 안전요원 배치 속에 진행됐다.

전몰학도의용군 추념식은 1950년 8월11일 새벽, 북한군의 기습공격을 받고 포항여중(현 포항여고)전투에서 산화한 48명을 위시해 기계안강전투, 형산강전투, 천마산전투 등 포항지구 전투에서 산화한 1394위의 영령들을 기리는 행사다.

특히, 이날 행사에는 포항여중전투에서 전사한 이우근 학생의 주머니에서 발견된 피묻은 편지 '어머니 전상서'를 제철고등학교 1학년 김서준 학생이 낭독해 참석자들을 더욱 숙연하게 했다.

이강덕 시장은 추념사를 통해 "어린 나이의 학생들이 스스로 총탄이 쏟아지는 전장 속으로 뛰어든 영웅들의 애국혼에 부끄럽지 않도록 더 밝고 건강한 미래를 열어갈 것을 약속한다"며 "이 나라를 지켜오신 자랑스러운 포항의 역사를 영원히 간직하겠다"고 강조했다.

한편, 6.25전쟁 당시 낙동강 최후의 방어선인 호국도시 포항의 이미지 강화와 위상을 제고하고 있는 전몰학도 충혼탑은 1957년 8월 11일에 건립돼 포항여중전투에서 사망한 김춘식 등 1394위의 학생들의 영령들이 봉안돼 있다.

