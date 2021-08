방역 고민 드러낸 김 총리 "'기존 방식은 한계' 지적 많아"

코로나19 방역 전문가 간담회

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 사실상 이동제한에 가까운 수준의 초고강도 방역조치를 한 달 째 실시하고 있지만, 코로나 신규 확진자 수가 2000명대로 치솟으면서 고민이 깊어지고 있다.

김부겸 국무총리는 12일 오전 정부서울청사에서 코로나19 방역 전문가 간담회를 갖고 "국민의 협조 덕분에 여기까지 왔는데, 이런 (기존 방역조치) 방식이 한계에 온 게 아닌가 하는 지적도 많았다"며 "델타변이 이후에 전 세계적으로 현재 우리가 갖고 있는 (방역) 프레임이 맞느냐는 지적도 있었다"고 말했다.

전날까지 짧은 여름휴가를 보내고 이날 업무에 복귀한 김 총리는 당초 예정됐던 일정을 취소한 대신 방역 전문가와의 간담회를 긴급 소집했다. 총리실 관계자에 따르면 이날 간담회는 전날 잡힌 것이다. 이 자리에는 나성웅 질병관리청 차장도 배석했다.

김 총리는 "이 상황에서 전문가의 견해를 정확하게 듣는 것이 중요하다"며 "국민들이 불안해하고, 최근 방역조치를 완화해야 하는지 혹은 강화해야 하는지에 대한 여러 가지 다양한 논의들이 있었다"고 그간의 고민을 거듭 나타냈다. 그러면서 "코로나 대응은 '과학의 영역'으로, 전문가들의 견해를 존중하겠다"며 "기탄없이 말해주면 정부가 여러 판단을 할 때 기준이 될 것"이라고 요청했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr