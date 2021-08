한화시스템, 우주인터넷기업 '원웹'에 3500억원 투자…이사회 합류

[아시아경제 정현진 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,850 전일대비 2,050 등락률 +12.20% 거래량 6,178,036 전일가 16,800 2021.08.12 11:11 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]한화시스템, 9% 급등…원웹 3450억 투자 '이사회 합류'신성이엔지, 한화시스템과 72억 규모 태양광 모듈 납품 계약[클릭 e종목]"한화시스템, 1.6조 현금성 자산 대규모 투자 시작" close 이 세계적인 우주인터넷 기업 원웹에 3억달러(약 3450억원)를 투자하며 글로벌 스페이스 사업에 본격 진출한다.

한화시스템은 12일 원웹과 투자 계약을 체결하고 영국 정부, 인도 이동통신사 바르티, 유럽 통신위성 기업 유텔샛, 일본 소프트뱅크 등과 함께 이사회에 합류한다고 밝혔다. 원웹은 저궤도에 위성을 띄워 전 세계에 초고속 인터넷을 제공하는 우주인터넷을 주력 사업으로 하고 있다.

원웹은 2019년 세계 최초로 우주인터넷용 위성 발사에 성공했다. 지금까지 8차례 발사를 통해 지구 주변을 도는 저궤도 위성 254기를 운영하고 있다. 오는 19일에도 위성 34기를 추가로 쏘아 올리고, 내년엔 위성 648기로 우주인터넷망을 완성해 글로벌 우주인터넷 서비스를 본격 시작한다. 세계 위성을 관할하는 UN 산하 국제전기통신연합(ITU)을 통해 글로벌 주파수 우선 권한도 확보했다.

윈웹의 위성 제작과 발사, 위성 신호 수신과 분배는 글로벌 기업들과 협력하고 있다. 위성 제작을 위해 유럽 최대 항공기 제조기업 에어버스와 합작 회사를 만들었고, 위성을 실어 올릴 로켓은 아리안스페이스, 소유즈와 협력한다. 지상에서 위성 신호를 받아 분배하는 게이트웨이는 미국 네트워크 기업 휴즈와 협력하고 이용자에게 우주인터넷을 제공하는 건 원웹의 주요 주주이자 사업 파트너인 바르티, 유텔샛 등 통신기업들과 함께한다.

한화시스템은 위성·안테나 기술을 바탕으로 원웹과 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다. 모건스탠리는 우주인터넷 시장 규모가 20년 내에 최대 5820억달러까지 성장할 것으로 전망하고 있다. 원웹의 최대주주인 바르티 그룹의 회장 수닐 바르티 미탈은 "한화시스템은 전 세계를 연결하려는 우리(원웹)의 목표를 달성하는데 '강력한 파트너'가 될 것"이라고 말했다.

한화는 이번 투자로 세계 뉴 스페이스 무대에 본격적으로 뛰어들게 됐으며 현재 정부 주도의 우주 탐사(올드 스페이스)가 민간 주도의 우주 사업(뉴 스페이스)으로 전환하는 계기가 될 것으로 보인다고 설명했다. 한화그룹의 우주 사업 컨트롤타워인 스페이스허브의 역할도 더욱 강화될 전망이다. 지난 3월 출범한 스페이스허브는 김동관 한화솔루션 사장이 직접 팀장을 맡고, 한화시스템과 한화에어로스페이스, ㈜한화와 인공위성기업 쎄트렉아이가 참여하고 있다.

