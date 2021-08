코오롱이앤씨, 헌옷 재활용한 건축자재 시장 개척한다

[아시아경제 류태민 기자] 코오롱글로벌의 모듈러 건축 자회사인 코오롱이앤씨가 섬유 폐기물을 활용한 업사이클링 건축자재 개발 및 관련 시장 개척에 나선다.

코오롱이앤씨는 사회적기업인 세진플러스와 함께 폐의류·폐원단 등 섬유폐기물을 가공한 섬유패널을 건축 자재로 활용하고 섬유패널의 새로운 시장을 개척하기 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

섬유패널은 섬유 폐기물을 부직포 형태로 가공해 접착제나 화학제품의 첨가 없이 열접착 방식으로 만드는 고밀도 패널이다. 기존의 가공 목재보다 강도와 내구성, 난연성 및 흡음성이 뛰어나 벽이나 바닥, 천장 등의 건축물 내장재를 비롯하여 지붕, 외벽 등의 외장재, 붙박이장 가구 등의 용도로 다양한 활용이 가능하다. 재고 의류나 헌 옷의 소각 및 매립으로 인해 발생하는 환경오염 문제를 해결하는 대안이 될 것으로 기대된다.

코오롱이앤씨 관계자는 "건축자재를 재활용할 수 있는 모듈러 건축은 환경오염을 줄일 수 있어 친환경 공법으로 인정받고 있다"며 "더 나아가 섬유패널 같은 업사이클링 건축자재도 적극 활용하고 새로운 기술을 추가로 개발해 환경문제 해결에 기여할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

한편 코오롱이앤씨는 지난해 7월 코오롱글로벌 자회사로 설립되어 모듈러 건축기술 및 OSC기술을 기반으로 코로나 환자를 위한 음압병동을 시공함으로써 특수건축 분야의 강자로 떠오르고 있다. 여기에 타운하우스, F&B 빌딩, 상가 등으로 모듈러 건축 영역을 넓혀가고 있다. 세진플러스는 2010년 설립된 사회적기업으로 의류와 업사이클링 건축자재를 생산하고 있다.

