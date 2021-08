[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 여름 디저트 신제품 ‘프로즌 케이크 2종’을 출시한다고 12일 밝혔다.

프로즌 케이크 2종은 간편하고 캐주얼하게 즐길 수 있는 샌드위치 모양의 '그랩 앤 고(Grab&Go)' 제품이다. 투썸의 스테디셀러인 ‘아이스박스’와 상큼한 ‘딸기 바닐라’ 2가지 맛으로 선보인다.

아이스박스 프로즌 케이크는 샌드위치 모양의 케이크 시트 사이에 마스카포네 크림과 블랙쿠키를 샌드해 가볍고 차갑게 즐길 수 있다. 딸기바닐라 프로즌 케이크는 케이크 시트 사이에 바닐라빈 크림과 딸기 쥬레를 채워 상큼함을 더했다.

