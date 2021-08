부산교육청, 유·초·특수 신규교사 425명 선발 예고

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산지역 유치원, 초등학교, 특수교사 425명을 신규 선발한다.

부산시교육청은 12일 오전 10시 홈페이지에 2022학년도 공립 유·초·특수(유·초)학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 계획을 사전예고한다.

해당 분야 기존 교원의 정년·명예퇴직, 휴직 등을 반영해 유치원, 초등학교, 특수(유·초)학교 교사 425명을 선발할 예정이다.

분야(과목)별 선발예정 인원은 유치원 교사 50명, 초등학교 교사 355명, 특수학교 교사 20명(유치원 9명, 초등학교 11명)이다.

임용시험 시행계획은 9월 15일 공고할 예정이며, 원서접수는 10월 4∼8일 인터넷을 통해 실시할 계획이다. 1차 시험은 오는 11월 13일 치를 예정이다.

부산시교육청 관계자는 “선발예정 인원은 하반기 정원 확정 배정 결과에 따라 일부 조정될 수 있다”고 설명했다.

2022학년도 공립 중등학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 사전예고는 오는 8월 중 공고할 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr