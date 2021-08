펄어비스가 2분기 매출 885억원, 영업손실 60억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 매출은 전년 대비 32.8%, 전분기 대비 12.3% 감소했고 영업이익은 적자로 전환했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr