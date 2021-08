롯데탑스, 10일간 명품 최대 40% 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점의 해외패션 편집샵 롯데탑스는 오는 13일부터 22일까지 전국 40개 매장에서 70여개 인기 해외명품 브랜드가 참여하는 ‘하반기 롯데탑스 데이’ 행사를 진행한다고 12일 밝혔다.

이 행사는 1년에 단 두 번인 2월과 8월에 매장에서 할인 판매되던 가격에 10~30%를 추가로 할인해주는 행사로, 정상가의 최대 40%까지 할인된 가격에 판매한다.

해외 유명브랜드의 핸드백과 젊은 세대들에게 인기가 많은 지갑 등 스몰 레더 굿즈를 준비했고, 인기 해외 의류들도 합리적인 가격에 선보인다.

롯데백화점 관계자는 “이번 롯데탑스 데이는 상품기획자가 엄선한 해외 유명 브랜드 70여개의 잡화, 의류, 슈즈, 리빙 상품 등을 폭넓게 준비했다”며 “다가올 추석에 감사의 마음을 전할 의미 있는 선물을 미리 준비하고자 하는 고객들에게 이번 행사가 좋은 기회가 될 것 같다”고 말했다.

