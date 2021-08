[아시아경제 박지환 기자] 경찰이 삼성전자서비스 성남센터에서 직원에게 흉기를 휘두른 40대 남성에 살인미수 혐의로 구속영장을 신청했다.

경기 성남 수정경찰서는 현장에서 체포, 입건한 A씨에 대해 살인미수 혐의로 구속영장을 신청했다고 11일 밝혔다.

A씨는 전날 낮 12시 30분께 삼성전자서비스 성남센터를 찾아 휴대전화 작동 방법을 두고 상담을 받던 중 미리 준비해온 흉기를 휘둘러 30대 수리기사 직원을 다치게 한 혐의를 받는다.

현재 A씨가 휘두른 흉기에 어깨와 목 등을 심하게 다친 수리기사는 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 이 직원은 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

