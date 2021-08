[아시아경제 박지환 기자] 고승범 금융위원장 후보자가 본인과 배우자, 두 자녀의 재산으로 총 56억9258만원을 신고한 것으로 나타났다.

11일 국회에 제출된 인사청문 요청안에 따르면 고 후보자는 본인 명의로 전북 군산과 충남 홍성 등지의 땅 약 1억7000만원과 예금 6억5000여만원을 보유하고 있다.

본인과 배우자 명의로 약 34억원 상당의 서울 강남구 압구정동 아파트 한 채도 신고했다. 2017년식 그랜저(1731만원), 2012년식 카니발(789만원) 등도 본인 명의로 소유로 나타났다.

배우자 명의로는 서울 중구에 상가 4500만원, 예금 12억5700만원, 1캐럿 다이아 반지 1000만원, 콘도 회원권 790만원 등을 신고했다. 이밖에 장남과 차남 명의의 예금으로 각각 6500만원과 5200만원 등을 신고했다.

