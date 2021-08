서귀포 범섬 해상서 요트 전복…승선원 19명 모두 구조

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 ] 서귀포 범섬 인근 해상에서 요트가 전복돼 요트에 타고 있던 승선원 19명 전원이 해경과 민간해양구조대 선박에 의해 모두 구조됐다.

11일 서귀포해양경찰서는 오후 4시 17분쯤 서귀포 범섬 북동쪽 약 1km 해상에 선박 A호(19톤, 세일링요트, 강정 선적)가 전복돼 침몰 중이라는 신고를 받았다.

서귀포해경은 즉시 경비함정, 파출소 연안구조정, 구조대 등 구조세력을 현장으로 급파했고 인근 항해 중인 선박을 대상으로 구조 협조를 요청했다.

요트에 승선했던 19명 전원은 현장에 도착한 경비함정과 민간해양구조대 선박 2척에 의해 4시 33분쯤 구조 됐다.

승선원들은 모두 슈트를 착용한 상태였으며, 건강상태는 양호한 것으로 확인됐다.

현재 선박은 전복된 채로 선체 일부만 해수면에 노출된 상태이며, 침몰할 가능성이 있어 예인할 계획이다.

서귀포해경은 선장을 대상으로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.

아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr