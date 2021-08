동천수, 상주일반산단에 400억 투자 탄산·혼합음료 공장 건립

11일 경북 상주시와 투자양해각서 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 상주시는 11일 오후 2시 상주시청 대회의실에서 ‘동천수’와 총 400억원 규모의 투자양해각서를 체결했다.

행사에는 박철호 동천수 대표와 정재훈 동아쏘시오홀딩스 대표, 이철우 경북도지사, 강영석 상주시장, 경북도·상주시의원 등이 참석했다.

동천수는 2023년 6월까지 헌신동 상주일반산업단지 내 4만3408㎡(1만3131평) 부지에 400억원을 투자해 탄산·혼합음료 제조공장을 건립할 예정이다.

이 회사는 생산시설 확충을 통해 음료 시장 진출과 메이저 음료제조사 OEM 생산을 확대해 현재 300억원 규모 매출을 1000억원까지 끌어올린다는 계획이다.

또 공장 건설에 필요한 각종 인허가 용역 및 토목건설사업 시 지역업체를 우선 활용하고 지역인재를 중심으로 71명을 신규 채용해 지역경제에 활력을 불어넣을 계획이다.

박철호 동천수 대표이사는 “이번 상주공장 신설로 향후 수요 확대가 예상되는 탄산수와 탄산혼합음료 제조 분야로 사업을 다각화해 음료 제조분야 혁신기업으로 성장하겠다”라고 말했다.

또 “창출된 이익으로 지역사회 공헌에도 더 힘쓰겠다”고 했다.

강영석 상주시장은 “다각적인 투자 유치 노력이 결실을 맺게 돼 기쁘다”며 “사업이 원활하게 추진될 수 있도록 행정과 재정 지원 정책을 과감히 펼쳐 우량기업을 계속 유치하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr