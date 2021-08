합천군, 춘계 전국고등학교 축구대회 … 무관중 경기 유튜부 생중계

16일부터 29일까지 14일간, 52개 팀 2000여명 참가



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 오는 16일부터 29일까지 합천군 군민체육공원 인조 구장과 용주체육공원 인조 구장에서 '2021 춘계 전국고등학교 축구대회'를 개최한다고 11일 밝혔다.

대한축구협회가 주최하고 경상남도축구협회와 합천군축구협회가 공동 주관하는 이번 대회는 전국 52개 팀이 13개 조로 나눠 8월 21일까지 예선 조별 풀리그를 통해 조1, 2를 결정하고 26당부터 결승까지 토너먼트 형식으로 진행된다.

이번 대회는 인터넷 생중계될 예정이며, 결승전은 29일 18시에 열린다.

군은 도의 사회적 거리두기 3단계에 따른 국내 체육대회 운영 지침에 따라 철저히 통제할 방침이다.

또한 안전한 경기 진행을 위해 모든 경기가 무관중으로 치른다.

문준희 합천군수는 “모든 행정력을 동원해 대회가 안전하게 운영될 수 있도록 철저히 준비할 것을 군민들께 다시 한번 약속드린다“며 군민들의 협조와 지지를 당부한다고 말했다.

