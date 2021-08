[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 장세용 구미시장은 12일 오후 2시 경북 구미시 구미노사민정사무국회의실에서 열리는 오성전자 노사상생 협약 체결식에 참석한다.

