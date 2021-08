이낙연 "서울대 외 지역 거점 국립대, 5년 내 등록금 무상화 시행"

"지역 거점 국립대, 1인당 교육비 투자 연세대·고려대 수준으로 상향"

등록금 부담 절반으로 줄이고 5년 내 무상

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표가 11일 교육공약으로 "서울대 이외의 지역 거점 국립대를 '등록금 없는 대학'으로 만들겠다"고 밝혔다. 또한 1인당 교육비 투자를 연세대·고려대 수준으로 높여 교육의 질을 향상시키겠다고 말했다.

이날 오후 이 전 대표는 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "지역대학이 살아야 지역도시가 살아난다"며 "대학교육의 새로운 대안으로 '포용적 상향 평준화'를 제안한다"면서 이 같이 말했다.

이를 위해 이 전 대표는 지역 거점 국립대의 1인당 교육비 투자를 연세대·고려대 수준으로 높이고, 등록금 부담도 줄이겠다고 약속했다.

이 전 대표는 "현재 지역 거점 국립대(서울대 제외)의 학생 1인당 교육비는 연 1700만 원대"라며 "그것을 연·고대 평균인 2700만 원대로 높여 교육의 질을 향상 시켜나가겠다"고 말했다. 전임교원 확보율을 높이고, 초과밀 수업을 없애겠다는 설명이다. 이와 함께 외국어, 코딩 등 학생들의 기초 역량 제고에 투자하고, 최신식 실험 기자재를 배치하는 등 높은 수준의 교육 및 연구 인프라를 구축하겠다고 덧붙였다.

또한 "등록금 부담을 절반으로 줄이고, 5년 안에 무상화를 시행하겠다"고 말했다. 그는 "지역 거점 대학의 교육이 연·고대 수준으로 향상되고, 등록금 부담이 없어진다면 인재들이 모이고, 그 인적 자원은 지역 거점 국립대의 가장 훌륭한 경쟁력이 될 것"이라고 기대했다.

이 외에도 서울대를 비롯한 10개 지역 거점 국립대에 '학부생을 위한 나노디그리(nano-degree)'를 전면 도입해 기업이 요구하는 IT인재를 육성하고, 지역 거점 국립대의 학과와 정원을 미래산업의 수요에 맞게 개편하겠다고 강조했다.

이 전 대표는 이날 내세운 '포용적 상향 평준화'에 대해 "정부의 적극적인 투자를 통해 지역 대학의 수준을 상향하는 균형발전 구상의 하나"라며 "지역 거점 국립대를 축으로 지역 사립대와 지역 산업을 연결해 지역별로 특성화된 성장을 견인하는 방식"이라고 설명했다. 이어 "지역대학에 입학해도 수준 높은 교육을 제공받고, 공정한 경쟁에 참여할 수 있도록 사회의 출발선까지 국가가 책임져야한다"며 "지역 대학별로 대학을 상징하는 대표 학과가 생겨나고, 그 학과가 입학을 결정하는 중요한 이유가 되도록 하겠다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr