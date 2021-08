순천시, 여름휴가철 맞이 청소년유해환경 개선 활동 추진

민·관 합동 지도·단속 및 캠페인 열어

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 이번 여름휴가·방학철을 맞아 건강한 청소년 성장환경을 조성하기 위해 번화가 등 유해업소 밀집지역을 중심으로 민·관 합동점검 및 캠페인을 했다고 11일 밝혔다.

이번 민·관 합동점검은 순천시 관계 공무원을 비롯해 순천경찰서, YWCA 청소년유해환경감시단 등 20여명이 참석해 신대지구와 오천지구 일대에서 이뤄졌다.

민·관 합동점검반은 3~4개조로 나눠, 청소년 출입·고용금지업소(유흥주점 등)와 야간시간대 청소년 출입·고용금지 업소(PC방, 노래방 등) 등을 방문하여 점검했다.

또한, 각종 청소년 유해환경에 대한 사회적 관심과 경각심을 높이기 위해 일반음식점, 편의점 등에도 방문해 해당 업주들에게 청소년유해환경 홍보물과 규제표시 스티커를 배부하고, 코로나19 확산방지 및 대응 예방수칙 준수여부도 점검했다.

시 관계자는 “청소년들이 유해환경에 노출되지 않도록 사전에 점검하고 유관기관과의 정보공유를 통해 다양한 활동을 전개해 나가겠다”며 “나날이 늘어나는 청소년 유해환경에 대응하기 위해 휴가·방학철은 물론 학기 중에도 지속적으로 지도·단속을 펼쳐 청소년들이 건강하게 성장할 수 있는 환경조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr