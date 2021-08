순천시니어클럽, 노인일자리사업 정부 우수 수행기관 선정

안정적이고 활기찬 노후를 위한 양질의 일자리 제공

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시니어클럽이 지난해 보건복지부 노인일자리사업 수행기관 평가에서 우수기관으로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 평가는 전국 노인일자리 수행기관 1288곳을 대상으로 보건복지부(한국노인인력개발원) 평가 지표에 따라 지난해 노인일자리 사업에 대한 심사가 이뤄졌다.

순천시니어클럽은 1차 계량평가와 2차 비계량 정성평가에서 다양한 양질의 일자리를 제공한 점이 높이 평가받아 우수기관으로 선정됐다.

순천시니어클럽은 공익·사회서비스·시장형 사업 부문 평가에서 우수기관으로 선정돼 1500만원의 포상금을 받게 된다.

시상식은 하반기 ‘2021년 노인일자리 주간 기념식’에 이뤄질 예정이다.

순천시니어클럽은 순천형 노인일자리 손질멸치, 드림애실버카페3호점, 사회서비스형사업 등 총 20개 사업에서 총 1435명의 어르신에게 일자리를 제공하고 있다.

시 관계자는 “함께 노력해준 시니어클럽과 참여 어르신들에게 감사드린다”며 “어르신들이 일하시기 편한 순천시가 될 수 있도록 다양한 일자리 창출을 위해 노력하겠다”고 말했다.

