[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 신작 모바일 MMORPG(다중접속역할수행게임) '리니지W'의 미리보기(티저) 사이트를 11일 공개했다.

리니지W는 PC MMOPRG '리니지'의 정통성을 계승하면서 '월드와이드(Worldwide)'라는 콘셉트로 글로벌 이용자를 위해 전략적으로 개발한 게임이다.

엔씨는 이날부터 티저 사이트를 공개하고 글로벌 출시를 위한 활동을 시작했다. 이용자는 역사서 콘셉트의 티저 사이트에서 리니지 세계관이 담긴 그래픽 연출과 일러스트 등 시리즈의 정통성을 살린 콘텐츠를 확인할 수 있다.

엔씨는 오는 19일 온라인 쇼케이스를 통해 상세 정보를 공개한다.

