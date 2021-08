광주과기원 ‘60개 창업기업 ’글로벌 시장 진출 지원

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주과학기술원(지스트·총장 김기선)이 창업기업의 성장을 위해 발 벗고 나섰다.

지스트는 세계적 기업인 다쏘시스템·앤시스·지멘스와 손잡고 첨단제조·건강 진단 분야의 창업기업 60곳을 지원하고 국내·외 투자유치 등 글로벌 시장 진출 지원에 나선다고 11일 밝혔다.

지스트는 중소벤처기업부 선정 2021 글로벌 기업 협업 프로그램 주관기관으로 올해 총 사업비 약 82억7000만원을 배정받았다.

이번 글로벌 기업 협업 프로그램 선정기업에는 사업화 자금 최대 3억원을 지원한다. 글로벌 기업은 자체 맞춤형 프로그램을, 지스트는 기술지원·컨설팅·네트워킹 등을 지원할 계획이다.

기성근 지스트 기업지원센터장은 “지스트는 기존에 창업도약패키지 지원사업을 통해 스타트업을 코스닥상장 기업으로 성장시키는 등 가시적인 성과를 창출해 왔다”며 “이번 글로벌 기업 협업 프로그램을 통해서 스타트업이 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 엑셀러레이팅, 투자유치, 해외시장진출 지원 등 체계적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 지스트는 12일까지 선정기업 대상 온라인 사업설명회를 통해 전담·주관기관 및 글로벌 기업 안내제공·프로그램 소개·협약 설명회 및 사업 운영 안내를 진행 할 예정이다.

