잠실 롯데월드타워 오피스 100% 임대 완료

IT·플랫폼 등 스타트업부터 대기업까지 100여개사 입주

[아시아경제 조인경 기자] 서울 잠실 롯데월드타워 오피스가 지난 2017년 4월 문을 연 이후 4년만에 100% 임대를 달성했다.

11일 롯데물산에 따르면, 롯데월드타워 14~34층에 위치한 오피스에는 현재 총 17개의 국내외 기업들이 입주해 있다. 입주기업들은 패션, 제약, 뷰티, 교육, 해운, IT, 채용, 플랫폼 등 스타트업부터 각 분야를 선도하는 대기업들까지 다양하고, 기업의 개성과 특성에 맞게 거점오피스, 기업 분점 등 다양한 형식으로 공간을 활용하고 있다.

오피스는 지난달 '우아한형제들'이 마지막으로 입주하면서 임대 100%를 달성했다. 특히 인공지능 기반 채용 서비스를 제공하는 '원티드랩'은 롯데월드타워 입주기업으로는 최초로 11일 코스닥 상장에 성공했다.

타워 30층과 테헤란로 2곳에 위치한 공유오피스 '워크플렉스'에도 약 90여개의 기업들이 자리를 잡았다. 입주율로는 약 90%로, 공유오피스 시장 평균을 상회한다.

타워 오피스 사업을 총괄하는 김상천 롯데물산 운영사업부문장은 "입주기업들의 관심과 타워의 우수한 입지를 기반으로 오피스 100% 임대를 달성할 수 있었다"며 "원티드랩의 코스닥 상장과 후속으로 상장 준비중인 다수의 스타트업은 물론 해외 진출, 사업영역 확장 등을 앞두고 있는 입주기업들의 성장을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr