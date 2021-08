[특징주]네오위즈, 신작 동시접속자 기록 갱신…미출시 중화권 관심 ↑

[아시아경제 박형수 기자] 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 38,600 전일대비 3,100 등락률 +8.73% 거래량 3,671,727 전일가 35,500 2021.08.11 10:09 장중(20분지연) 관련기사 네이버 지분 인수 소식에 카페24 52주 신고가... 앞으로 상승할 관련주는?네오위즈, 김승철 대표 선임.. 공동대표 체제 전환네오위즈, 주가 2만 4800원 (1.64%)… 게시판 '북적' close 가 연일 강세다. 다중접속역할수행게임(MMORPG) 블레스 언리쉬드 PC버전이 흥행몰이에 나섰다는 소식이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

11일 오전 9시55분 네오위즈는 전날보다 12.11% 오른 3만9800원에 거래되고 있다.

이날 오전 한 매체는 스팀 DB를 인용해 블레스 언리쉬드가 전날 최대 동시접속자 7만 6342명을 기록했다고 보도했다. 출시 후 최대 동시접속자 수를 경신했다. 스팀 전체 게임 순위에서는 8위에 올랐으며 MMORPG 부문에서는 1위를 차지했다.

블레스 언리쉬드 PC는 지난 7일 스팀을 통해 출시했다. 지난 8일 첫 주말기준 동시접속자수 7만 1577명을 기록하며 글로벌 동시접속자 순위 9위에 오르기도 했다.

게임업계에 따르면 블레스 언리쉬드는 정식 서비스를 시작하지 않은 중화권에서도 주목받고 있다. 수십만 명 이상의 중국인이 현지 스트리밍 플랫폼에서 송출 중인 블레스 언리쉬드? 게임방송을 시청 중인 것으로 알려졌다. 블레스 언리쉬드는 아직 중국의 판호를 받지 못했다. 현지판 스팀 차이나에도 올라있지 않기 때문에 기대감이 방송 시청으로 나타나는 것으로 보인다.

