쿠팡서 신라면세점 '재고 면세품' 판매…명품브랜드 최대 74% 할인

[아시아경제 김보경 기자] 지방시, 발리, 발렌티노, 끌로에 등 명품브랜드의 인기 상품을 저렴한 가격에 구입할 수 있는 기회가 마련된다.

쿠팡 마켓플레이스는 신라면세점과 손잡고 재고 면세품 판매를 진행한다고 11일 밝혔다. 기존 신라면세점의 경우 자체 채널인 '신라트립'에서만 재고 면세품을 판매해왔으나, 지난달부터 판로 확대를 위해 쿠팡 마켓플레이스와 협력하기 시작했다.

쿠팡에선 신라면세점이 보유하고 있는 100여개 브랜드의 2000여개 재고 면세품을 면세점 정상가격 대비 최대 74% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 발리, 투미, 샘소나이트, 만다리나 덕, 판도라, 프레드릭 콘스탄트를 비롯해 명품 패션·시계·잡화·전자제품 브랜드의 인기 상품을 선보인다.

대표 상품으로는 ▲지방시 안티고나 클러치 ▲투미 보야져 하퍼 백팩 ▲쌤소나이트 에어렛(Airette) 백팩 ▲프레드릭 콘스탄트 슬림라인 문페이즈 ▲고프로 히어로8 등이 있다.

지난해 관세청은 코로나19 사태로 매출 감소가 장기화되고 있는 면세업계의 위기 극복을 지원하기 위해 재고 면세품을 수입통관한 뒤 국내 판매할 수 있도록 한시적으로 허용했다.

해외 출국하지 않고도 쿠팡에서 '신라면세점'으로 검색하면 신라면세점의 재고 면세품을 손쉽게 만나볼 수 있으며, 상품은 수입통관 절차를 거친 후 고객에게 배송된다. 관세청의 국내 판매 허용 정책에 따라 판매되는 신라면세점의 정식 상품이 별도 배송비 없이 무료로 배송된다.

쿠팡 관계자는 "이번 협업은 고객들에게는 검증된 재고면세품을 간편한 방법으로 저렴한 가격에 구입할 수 있도록 쇼핑 편의를 높이고, 면세업계에는 더 많은 고객들을 만날 수 있는 판로 확대의 기회가 될 것"이라고 말했다.

