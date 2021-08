경남 고성군 조선·해양산업특구 공사 14년만에 재개

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 고성 조선·해양산업특구 양촌·용정지구의 공사가 14년 만에 재개된다.

경남 고성군은 하병필 경남도지사 권한대행, 백두현 군수, 송무석 삼강엠앤티 대표이사가 참석한 가운데 그린 뉴딜정책 선도 투자협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이날 협약을 통해 삼강엠앤티는 고성군 동해면 조선·해양산업 특구 양촌·용정지구(192만492㎡)에 2023년까지 약 5000억원을 투자해 해상풍력발전 하부구조물 재킷과 모노파일 생산공장을 설립하기로 했다.

또한 약 2000명의 일자리 창출을 통해 경남 도내 청년을 우선 고용하고 도와 군에서 추진하는 그린 뉴딜정책에도 동참키로 했다.

경남도와 고성군은 투자가 원활하게 진행될 수 있도록 법령이 정하는 범위 내에서 행정·재정적 지원에 최선을 다하기로 했다.

백 군수는 "투자가 원활하게 추진될 수 있도록 행정·재정적 지원과 동시에 주민과 근로자, 기업이 상생하고 소통할 수 있는 여건 조성에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr