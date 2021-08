[포토]부민병원, 서울 강서구에 장학기금 5000만 원 기탁

[서울시 자치구 포토 뉴스]김수영 양천구청장 ‘더위 · 코로나 이겨내기' 이웃과 함께하는 삼계탕 나눔행사 참석...오승록 노원구청장, 이마트 월계점 원기회복키트 전달식 참석





[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 10일 오후 구청장실에서 서울부민병원(병원장 정훈재)으로부터 지역인재 육성을 위한 장학기금 5000만 원을 전달받았다.

이날 부민병원은 이번 기탁뿐만 아니라 향후 2년간 (재)강서구장학회에 매월 100만원씩 정기적인 후원활동도 이어나가기로 했다.

기탁금은 (재)강서구장학회를 통해 기초생활수급자, 한부모 가정 등 저소득층 가정 자녀들의 학업 지원을 위해 쓰인다.

노현송 구청장은 “코로나19 장기화로 경제적 어려움을 겪고 있는 지역 학생들을 위해 장학기금을 후원해 주셔서 깊이 감사드린다”며 “구에서도 학생들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 다양한 장학사업을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

한편, 구는 기탁자의 뜻을 기리기 위해 구청 본관 2층에 건립한 ‘우수기부자 명예의 전당’에 부민병원의 명패를 헌액할 예정이다.

김수영 양천구청장 ‘더위 · 코로나 이겨내기' 이웃과 함께하는 삼계탕 나눔행사 참석

김수영 양천구청장이 10일 오전 신정2동 주민센터에서 열린 ‘더위·코로나 이겨내기’ 이웃과 함께하는 삼계탕 나눔행사에서 새마을부녀회원들과 함께 취약계층에게 전달할 삼계탕을 포장하고 있다.

이날 삼계탕과 반찬은 코로나19 방역수칙 준수하에, 김수영 구청장을 비롯 새마을부녀회, 동주민센터 직원들을 통해 독거 어르신 등 취약계층 100가구에 전달됐다.

독거어르신 댁을 직접 방문, 삼계탕을 전달한 김수영 구청장은 “무더운 여름에 기력을 잃기 쉬운 우리 독거 어르신들이 정성이 담긴 삼계탕을 드시고 힘내시길 바란다”고 말했다.

오승록 노원구청장, (주)이마트 월계점 원기회복키트 전달식 참석

오승록 서울 노원구청장은 10일 오후 2시 구청장실에서 진행된 (주)이마트 월계점 성품 전달식에 참석했다.

이날 이마트는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 취약계층, 독거노인, 저소득 가정 등에게 도움이 되길 바란다며 750만원 상당의 ‘코로나19 원기회복키트’를 전달했다.

키트는 반계탕, 사골곰탕, 갈비탕, 영양밥 등 3만원 상당 물품으로 1세트가 구성돼 있다.

전달식은 오승록 구청장 및 이마트 월계점장이 참석한 가운데 성품 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

전달받은 성금은 지역내 노원똑똑똑돌봄단 관리대상 250가정에 전달할 계획이다.

오승록 노원구청장은 “코로나19 장기화에 폭염까지 더해져 취약계층이 더욱 힘든 여름을 보내고 있는데 이렇게 도움의 손길을 내밀어주셔서 감사하다”며 “소중한 물품은 필요한 곳에 전달하도록 하겠다”며 고마움을 전했다.

