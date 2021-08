광양시 코로나19 선별진료소에 격려 물품 쇄도

광양기업, 광양상공회의소 격려품 전달

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 광양지역 코로나19 방역현장에서 헌신하고 있는 의료진과 근무 직원에게 더위를 날릴 수 있는 격려 물품과 간식 후원이 이어지고 있어 훈훈함을 더하고 있다.

10일 전남 광양시에 따르면 지난 6일 광양기업은 코로나19 선별진료소를 찾아 연일 이어지는 폭염에도 불구하고 방호복 착용으로 구슬땀을 흘리는 직원들을 격려하며 870ℓ 냉장고 1대를 전달했다.

현재 광양시 코로나19 현장 대응 인력은 예방접종센터, 자가격리자 관리, 해외입국자 이송 및 격리시설 운영 등 5개 분야에서 174명이 순차적으로 근무하고 있다.

황재우 광양기업 대표는 “지난달 28일 간식쿠폰 전달 시 현장을 직접 보고 폭염 속 건강관리를 위한 아이스 조끼의 필요성을 느껴 아이스팩 보관용 냉장고를 후원했다”며 직원들의 노고를 격려했다.

같은 날 광양상공회의소(회장 이백구)도 코로나19 대응요원의 지친 마음을 위로하기 위해 피자와 음료를 제공했다.

박주필 보건소장은 “최근 코로나19가 급속도로 확산되는 가운데 현장 대응 직원들에게 격려품을 지급해 사기를 진작시켜 주신 광양기업과 광양상공회의소에 감사드린다”며, “시민이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 광양시도 코로나19 방역에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr