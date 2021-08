위메프, 강원도 우수 中企 상품 특별전…'강원도 제철부대'

올해 말까지 '강원도 제철부대' 전용 10% 할인 쿠폰 제공

[아시아경제 김철현 기자] 위메프가 강원도경제진흥원과 손잡고 강원도 우수 상품 알리기에 나선다. 위메프는 강원도 소재 중소기업 상품을 한자리에 모은 ‘강원도 제철부대’를 오픈한다고 10일 밝혔다. 코로나19로 판매 활동에 어려움을 겪는 지역 소상공인이 판로를 확대할 수 있도록 지원하고 이용자에게는 우수한 품질의 지역 상품을 소개한다는 취지다.

‘강원도 제철부대’에서는 식품, 뷰티, 리빙 등 강원도에서 생산된 다양한 카테고리의 상품을 만나볼 수 있다. 강원도 특산물을 식재료로 활용한 상품과 강원도 내 위치한 중소기업 우수 상품이 판매된다. 1만5000원 이상 구매할 경우 10% 즉시 할인이 가능한 전용 쿠폰도 제공된다. 행사는 올해 12월 31일까지 이어진다.

위메프 관계자는 "소비자는 좋은 퀄리티의 지역 상품을 편리하게 구매하고 중소기업은 더 많은 소비자와 만나면서 상품을 널리 알릴 수 있는 행사"라며 "지역 경제 활성화에도 도움이 되길 바란다"고 말했다.

