캐나다, 백신 접종한 미국인 입국 허용

[아시아경제 조현의 기자] 캐나다가 코로나19 사태로 통제했던 미국과의 국경을 약 17개월 만에 제한적으로 열어 미국인 방문객들의 입국을 허용한다.

AP통신은 9일(현지시간) 캐나다 정부가 이날부터 백신 접종을 마쳤거나 3일 내 코로나19 음성 판정을 받은 미국 시민권자나 영주권자의 입국을 허용했다고 보도했다.

이에 따라 해당 조건을 갖춘 미국인은 입국 전 캐나다 정부가 제공하는 앱을 설치해 여행 목적과 접종받은 백신의 종류 등 세부 사항을 입력하면 격리 조치 없이 자유롭게 여행을 할 수 있게 됐다.

지난해 3월 코로나19 확산을 막기 위해 단순 관광을 포함한 비필수적 이동을 금지하는 데 양국이 합의한 지 약 17개월 만이다.

해당 합의는 월 단위로 계속 연장돼 이달 21일까지 양국 사이 육로를 통한 이동이 제한된 상황이었다.

캐나다가 합의 기한보다 빨리 미국 관광객에게 국경을 연 반면, 미국은 오는 21일까지 캐나다로부터 관광객 등 비필수적 입국을 제한하고 있다.

다만 지난 5일 젠 사키 백악관 대변인이 백신 접종을 끝낸 외국인 방문객 입국을 허용하는 방안을 검토하고 있다고 밝히는 등 미국 역시 입국 제한 수위를 두고 고민 중인 것으로 알려졌다.

