[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘은 9일 이재용 삼성전자 부회장 가석방 허가와 관련해 "의미 있는 결정 내렸다"고 평가했다.

전주혜 국민의힘 원내대변인은 이날 논평을 통해 "이번 가석방 결정은 코로나19 장기화와 대내외 어려운 경제 여건 가운데 내린 것"이라며 이처럼 밝혔다.

전 대변인은 "삼성은 국가 경제와 세계 경제에서 차지하는 위상과 비중을 감안해 앞으로도 경제 발전에 기여하고 이에 걸맞은 사회적 책임을 다하는 계기가 되도록 해야 할 것"이라고 말했다.

또 "이 정권이 경제를 살리기보다는 경제인들과 기업을 옥죄는 규제에 더 치중해 온 점은 변화해야 할 부분"이라면서 "코로나19 이후 반도체 공급 부족 사태와 글로벌 경쟁 심화의 위기를 돌파하고, 미래를 준비하며 경제 살리기에 매진하는 새로운 계기가 되기를 바란다"고 강조했다.

