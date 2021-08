속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 9일 오후 2시부터 법무부 정부과천청사에서 비공개 회의로 진행된 가석방심사위원회가 오후 6시30분께 종료됐다.

박범계 법무부 장관은 잠시 후부터 직접 가석방심사위 결과를 발표한다. 법무부 공식 유튜브 법tv 를 통해 생중계된다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr