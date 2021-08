경남 고성군－한국남동발전, 신규 천연가스 발전소 건립 양해각서 체결

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 고성군이 정부 9차 전력수급기본계획에 따라 한국남동발전에서 추진하고 있는 신규 천연가스(LNG) 발전소 건립장소로 확정됐다.

9일 군에 따르면 백두현 군수와 김회천 한국남동발전 사장이 천연가스발전 건설사업 성공적 추진을 위한 협약을 체결했다.

협약을 통해 군은 천연가스발전소 건립 시 행정 및 인허가 사항을 지원하고, 남동발전은 지역경제 활성화에 적극적으로 노력하기로 했다.

군은 삼천포화력발전소 1, 2호기가 폐쇄됐고 3~6호기도 2028년까지 단계적으로 폐쇄될 예정으로 향후 인력 유출, 지역지원사업 축소, 일자리 감소 등으로 지역 공동화 현상이 우려돼 천연가스발전소 유치에 나섰다.

발전소가 유치되면 지역자원시설세 등 약 1607억원(30년 기준)의 세수가 확보되고 건립 기간에는 약 27만명의 인력이 투입되며, 운영 중에는 약 800명 인구가 유입될 것으로 예상된다.

또한 발전소 주변 지역 지원사업으로 약 412억원(30년 기준 기본지원금 202억원, 특별지원금 210억원)을 지원받을 수 있어 지역경제 활성화에 크게 도움이 될 전망이다.

백 군수는 "인근 사천시와 환경단체와도 의논하고 지역민 중심으로 소통하면서 사업을 추진하겠다"며 "남동발전과 상호협력해 안정적인 전력 공급과 지역경제 활성화에 도움이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

