靑 "방역·경제·민생 함께 지킨다는 의지 천명"

靑, 文대통령 수보회의 '새로운 방역전략 추진' 발언 설명

[아시아경제 류정민 기자] 청와대 관계자는 9일 문재인 대통령이 수석보좌관회의에서 '새로운 방역전략 추진' 계획을 밝힌 것과 관련해 "고강도 방역조치와 함께 백신 접종률을 제고하면서 방역과 경제, 민생을 함께 지켜나가겠다는 취지의 발언"이라며 "방역, 경제, 민생을 함께 지키겠다는 의지의 천명으로 이해했다"고 말했다.

앞서 문 대통령은 수보회의에서 백신 접종률을 높여야 한다는 점을 강조하면서 "방역과 경제, 민생 모두를 지켜내는 새로운 방역전략을 추진할 수도 있을 것"이라고 밝힌 바 있다.

한편 청와대 관계자는 모더나 백신 수급의 차질 상황에도 전국민 집단 면역 시기를 앞당길 것이란 언급과 관련해 "몇 퍼센트 정도의 접종률이 돼야지 또 앞당긴다면 언제로 앞당길 수 있는지에 대해서는 특정해서 말씀드리기는 어려울 것 같다"고 말했다.

청와대 관계자는 "모더나 차질과 관련해서 공급 일정에 차질이 생긴 것에 대해서 국민 여러분께 죄송하다는 말씀을 보건복지부 장관이 하셨고, 수보회의에서 대통령께서 언급을 하셨듯이 정부가 약속한 대국민 집단 면역에 이르는 일정은 차질없이 진행하도록 노력할 것"이라며 "수급 불안 해소를 위해서 전방위적인 노력을 기울일 것"이라고 설명했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr