충청권 '인공지능·메타버스' 융합생태계 구축 나선다

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 충청권 4개 광역자치단체가 인공지능·메타버스(Metaverse) 생태계를 구축해 충청권의 미래 신성장 동력을 확보하는 청사진을 내놨다.

9일 대전시는 세종시·충남도·충북도와 인공지능과 메타버스를 융합한 신사업 발굴에 나선다고 밝혔다.

메타버스는 현실과 가상을 결합한 ‘초월(Meta) 세계(Universe)’를 의미하는 말로 정보통신(IT)기술을 토대로 여가생활과 경제활동을 가능케 하는 가상의 융합공간이다.

앞서 정부는 지난달 14일 한국형 뉴딜 2.0에서 산업의 디지털 융복합 가속화에 대응해 초연결 신산업 분야를 집중 발굴한다는 내용의 계획을 발표했다.

연장선에서 충청권 4개 지자체는 대전 대덕특구를 중심으로 인공지능과 메타버스 핵심기술을 연구·개발한 후 실증단계를 거쳐 전국적으로 확산할 수 있는 생태계 구축에 협력키로 했다.

충청권이 가진 인공지능 솔루션과 메타버스 환경을 활용해 바이오, 자동차, 디지털 헬스케어, 반도체 등 각 지역별 주력산업을 지원하고 충청권역 내 사회복지·교통·안전·환경 등 분야에 인공지능과 메타버스 개념을 적용해 관련 산업계를 주도한다는 것이다.

특히 충청권 4개 지자체는 지역별 특징과 장점을 살린 인공지능·메타버스 생태계를 조성하기 위해 한국과학기술원(KAIST), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등 대덕특구 연구기관과 협의체도 구성한다.

협의체에는 이들 연구기관에 소속된 인공지능, 가상현실, 증강현실, 블록체인, 사물인터넷, 디지털트윈, 슈퍼컴퓨팅, 데이터, 콘텐츠 등 분야 전문가가 참여하게 된다.

한발 나아가 충청권은 향후 한국화학연구원, 한국생명공학연구원, 한국원자력연구원, 한국에너지연구원, 한국항공우주연구원 등 연구기관과 국내외 IT 기업 등으로 협력관계를 넓혀 인공지능·메타버스 융합 생태계 조성을 위한 추진단도 구성할 계획이다.

한국과학시술정보연구원 조민수 부원장은 “인공지능과 결합한 메타버스로의 사회경제 전환은 코로나19 팬데믹 이후의 시대적 요구가 될 것”이라며 “대덕특구 소재 대학과 정부출연연이 가진 인공지능 기술과 메타버스 인트라 역량이 충청권의 도시 역량과 융합돼 시너지를 낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.

