코로나19 백신 전국 1차 접종률이 40퍼센트를 넘어선 가운데 9일 서울 서대문구 북아현문화체육센터에 마련된 예방접종센터에서 백신 접종을 마친 시민들이 이상 반응 확인을 위해 대기하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

