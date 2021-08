[포토] 말복엔 '동물복지인증 닭고기'

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주지역 롯데마트 4개점(월드컵점·첨단점·수완점·상무점)은 말복(10일)을 맞아 ‘동물복지인증 닭고기’를 선보이고 있다. ‘동물복지인증’이란 동물보호법 기준에 따라 인도적으로 사육 및 운송, 도축 처리된 축산물에 대한 인증 시스템이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr