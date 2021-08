금천미트, ‘장사의 신동’서 최고급 한우 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 동원홈푸드가 운영하는 축산 도매 온라인몰 금천미트가 9일 오후 8시부터 라이브커머스 ‘장사의 신동’을 통해 1++ No.9 최고급 금천한우를 판매한다.

‘장사의 신동’은 이베이코리아의 G마켓·옥션에서 진행하는 예능형 라이브커머스다. 금천미트는 ‘장사의 신동’을 통해 축산 전문가가 직접 엄선한1++ No.9 금천한우 4종과 품질 좋은 1등급 금천한우 4종을 최대 39% 할인된 특가로 선보인다.

1++등급중마블링 점수 9점을 뜻하는 1++ No.9 등급의 한우는 전체 경매 물량 중 2~3%만 거래될 정도로 희소성이 높은 최고급 제품이다. 이번 라이브 커머스에서는 1++ No.9최고급 한우와 실속 있는 1등급 한우로 구성됐으며,그 중에서도 살치살 ,꽃등심, 등심, 안심 등 인기 부위들을 2만원대부터 3만원대까지합리적인 가격으로 판매된다.

금천미트는 라이브커머스 중 다양한 행사를 함께 진행한다. 가장 많은 구매금액을 기록한 고객50명에게 ‘금천한우 1등급 정육 400g(국거리용 200g·불고기용 200g)’을 제공하고, 구매와 상관 없이 방송 중 실시간 댓글을 남긴 고객 50명에게 ‘금천한우 1등급 정육 200g(불고기용 200g)’을 증정한다.

