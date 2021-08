이마트24, 파우치 음료 구매 시…명품백 경품 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 한정판 스니커즈에 이어 이번엔 명품백 경품 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 이달 말까지 컵얼음에 부어 마시는 파우치 음료를 구매하면서 모바일 애플리케이션(앱) 통합바코드를 스캔하면 이벤트 페이지에 스탬프가 생성되도록 했다. 이 스탬프를 5개 모으면 자동으로 응모된다. 파우치 음료 1개당 스탬프 1개가 생성되며 한 번에 5개 구매 시에도 스탬프가 5개 생성된다.

이마트24는 이벤트 종료 후 응모 고객을 대상으로 추첨을 통해 명품백·지갑을 선물한다. 1등은 샤넬 ‘보이 샤넬 플랩백’(1명), 2등은 구찌 ‘패들락 미니백’ (3명), 3등은 프라다 ‘패디드 미디어 클러치’(5명), 4등 보테가베네타 ‘3단 폴더형 지갑’(10명), 5등 스타벅스 모바일상품권 1만원권 (100명)을 경품으로 제공한다.

이마트24 관계자는 “여름철 고객들이 즐겨 찾는 파우치 음료를 구매하시면서 명품백과 지갑, 스타벅스 상품권을 노려보실 수 있는 재미있는 이벤트를 마련했다”며 “현재 진행 중인 한정판 스니커즈 이벤트 인기도 높아지고 있어 이번 명품백 이벤트도 큰 호응이 기대된다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr