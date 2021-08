미국인 절반 "베이징 올림픽 반대"

악시오스 여론조사...中인권탄압 맞서야

[아시아경제 조유진 기자] 미국인의 절반가량이 중국의 신장 등 인권 탄압을 이유로 내년 2월 예정된 베이징 동계올림픽 개최에 반대한다는 여론조사 결과가 나왔다.

미 악시오스가 지난 2~4일 모멘티브사와 공동으로 미국 성인 2875명을 대상으로 한 조사 결과 중국의 인권에 관한 전력 때문에 베이징 올림픽 주최를 금지해야 한다고 생각하냐는 문항에 응답자의 49%는 '그렇다'고 답했다.

올림픽 금지에 '반대한다'는 응답은 14%에 불과했고, 33%는 '잘 모르겠다'고 답했다.

주최 금지에 찬성한다는 응답률은 정치 성향별로 공화당 지지층이 61%로 가장 높았고, 다음으로 민주당 지지층 50%, 무당파 36% 순이었다.

연령대별로는 65세 이상의 59%, 35~64세의 51%, 18~34세의 40% 등 나이가 많을수록 중국의 올림픽 주최를 금지해야 한다는 응답률이 더 높았다.

악시오스는 "코로나19 확산으로 공중보건 과제에 직면한 것에 더해 베이징 올림픽이 미국인의 정치적 분열을 초래할 것임을 시사하는 것"이라고 해석했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr