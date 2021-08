'포르쉐 렌터카 의혹' 박영수 전 특검, 경찰서 10시간30분 조사 받아

[아시아경제 정현진 기자] 수산업자를 사칭한 김모(43·구속)씨로부터 포르쉐 렌터카 등 금품을 받은 혐의를 받고 있는 박영수(69) 전 특별검사가 7일 청탁금지법 위반 피의자 신분으로 경찰에 소환됐다.

서울경찰청 강력범죄수사대는 이날 오전 8시께 박 전 특검을 소환해 약 10시간 30분에 걸쳐 조사했다고 밝혔다. 경찰은 박 전 특검이 김 씨로부터 렌터카 등을 무상으로 받은 경위를 포함한 의혹 전반을 확인했다.

조사 종료 후 박 전 특검은 입장문을 내고 "물의를 일으킨 점에 대해 다시 한 번 사죄드린다"면서 "수사 과정에서는 법리와 사실관계에 대해 납득할 수 있도록 소명했다"고 밝혔다. 이어 그는 "청탁금지법 적용 대상 여부에 대한 법리 해석은 매우 중대한 문제이므로 타당한 법 해석에 대해 분명한 의견을 제시했다"면서 "사실관계도 있는 그대로 소명했으므로 경찰의 정확하고 바른 판단을 기대한다"고 덧붙였다.

앞서 박 전 특검은 지난달 5일 "김 씨가 이모 변호사를 통해 자신이 운영하는 렌터카 회사 차량 시승을 권유했고 이틀 후 반납했다. 렌트비 250만원은 이 변호사를 통해 김 씨에게 전달했다"고 입장을 밝혔다. 그는 이틀 뒤 사퇴했다. 박 전 특검 측은 렌트비를 돌려줘 문제가 없다는 입장이지만, 경찰은 렌트비를 건넨 시점이 포르쉐를 받은 시점과 3개월이라는 시차가 있어 당초 렌트비를 낼 생각이 없었던 것은 아닌지 따져볼 필요가 있다는 입장인 것으로 전해졌다.

박 전 특검은 자신이 청탁금지법의 적용 대상인 공직자에 해당하지 않는다는 주장을 내놓기도 했지만 지난달 16일 청탁금지법 주무기관인 국민권익위는 박 전 특검이 공직자라는 유권해석을 내놓았고 이를 토대로 경찰은 같은 날 박 전 특검을 입건, 주변인들을 통해 사실관계를 조사해왔다.

경찰은 지금까지 박 전 특검을 비롯해 이모 부부장검사, 직위해제된 전 포항남부서장 배모 총경, 이동훈 전 조선일보 논설위원, 엄성섭 TV조선 앵커, 중앙지 기자, 종편채널 기자, 금품 공여자인 김 씨 등 8명을 청탁금지법 위반 혐의로 입건했다.박 전 특검을 제외한 금품 수수 피의자들은 이미 경찰 소환 조사를 마쳤다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr