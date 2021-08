집콕에 지속되는 폭염… 식음료업계, 물 대용 차음료 눈길

[아시아경제 문혜원 기자] 사회적 거리두기 방역 수칙이 강화되면서 ‘집콕’ 기간이 길어지며 생수 구매가 늘고 있다. 여기에 폭염까지 연일 지속되고 있어 충분한 수분 섭취를 위해 각종 식음료 제품을 찾는 소비자들이 증가하고 있다.

7일 식음료업계에 따르면 현대약품은 최근 물처럼 가볍게 마실 수 있는 차 음료 ‘옥수수차’를 더 깔끔하고 풍부한 맛과 함께 리뉴얼 출시했다. 옥수수차는 피로 해소 및 소화 촉진에 도움을 주는 제로칼로리 음료로, 열량에 대한 부담 없이 섭취하기 좋다.

무균충전 기법인 아셉틱 기술로 제조해 음료의 맛과 향을 높였으며, 용량은 한 병에 500ml다.

하이트진로는 블랙보리의 확장 제품으로 ‘우리집 보리차’를 최근 선보였다. '우리집 보리차'는 검정보리를 포함한 국내산 보리와 물 이외에는 어떠한 향이나 보존료를 일체 사용하지 않은 순수 로스팅 보리차다. 가정에서 물 대용으로 마실 수 있는 최적의 맛과 농도를 구현한 것이 특징이다.

세븐일레븐도 자체 브랜드 상품으로 ‘세븐셀렉트 수미차보리’를 내놨다. 배우 김수미와 컬래버레이션을 통해 선보인 제품으로, 100% 국내산 보리를 사용해 특유의 깔끔하고 구수한 맛으로 물 대신 부담 없이 즐길 수 있다.

이 외에도 루이보스나 캐모마일, 자스민, 히비스커스 등 허브차도 물 대신 마실 수 있는 차로 주목받고 있다.

