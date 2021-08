성북구 일신 어린이공원 아이들 위한 공간으로 재탄생

다양한 놀이시설 설치로 어린이들 상상력과 창의력 향상 도모

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 서울일신초등학교 인근 일신어린이공원(종암동 134-8) 내 낡고 노후된 시설물을 정비해 시설 개선을 완료, 지난달말 어린이와 지역 주민들에게 개방했다.

일신어린이공원은 일신초, 래미안라센트 아파트, 주택가와 인접해 초등학생 유입이 많은 곳이었지만 시간이 지나며 시설이 노후됨에 따라 아이들 이용이 저조하고 불량청소년 유입 등으로 민원이 다수 발생해 정비가 필요한 어린이공원이었다.

이에 성북구는 노후된 어린이 놀이시설물 정비를 위해 구비 2억원을 투입, '아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성 사업'을 시행, 어린이들이 마음 놓고 뛰어 놀며 새로운 시설물 체험을 통해 체력을 증진하고 창의력을 키울 수 있도록 그네, 흔들놀이대, 마운딩미끄럼틀, 그물놀이대, 트램플린 등의 다양한 시설물을 설치했다.

이승로 성북구청장은 “우리의 미래를 책임질 유아, 어린이들이 마음껏 뛰어놀 수 있도록 안전하고 쾌적한 공원환경 조성을 위해 앞으로도 시설물이 노후된 어린이공원을 정비해 나가겠다”고 밝혔다.

