담양교육지원청, 여름방학 맞아 랜선 창의 융합 발명메이커 특강 운영

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청 발명교육센터에서는 지난 2일부터 6일까지 5일간(20시간) 담양 초등학생과 중학생 24명을 대상으로 여름방학 창의 융합 발명메이커 캠프를 온라인특강으로 진행했다고 밝혔다.

코로나19로 인해 온라인으로 진행된 이번 특강은 학습 꾸러미를 제작하여 각 가정에 택배로 발송했으며, 온라인 특강에 앞서 사전 모임을 통해 학습 꾸러미 점검 및 온라인 수업 방법에 대해 설명하는 시간을 가졌다.

창의 융합 발명메이커 온라인특강은 발명메이커과정과 신소재융합교육과정으로 진행되었는데, 발명메이커과정 시간에는 발명에 대한 기본적인 이해와 발명아이디어를 통해 다양한 작품들을 제작해보며 제작의 원리를 탐구했다.

신소재융합교육과정 시간에는 학생들이 3D펜, 3D모델링을 활용해 창의적인 작품 바로 제작하거나, 모델링을 통해 정교하게 표현하여 3D프린터로 출력하는 과정을 배웠다.

김철주 교육장은 “이번 창의 융합 발명메이커 교육을 통해 학생들의 발명사고력과 창의성이 향상될 것을 기대한다”며 “학생들이 어릴 때부터 자신의 꿈을 가지고 재능을 키워 미래사회의 핵심 인재로 자랄 수 있도록 다양한 지원체계를 마련하도록 노력하겠다”고 말했다.

