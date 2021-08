전남 여수서 관광버스-레미콘 등 차량 8대 잇달아 추돌…10명 부상

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 여수시 한 사거리에서 관광버스와 레미콘 차량 등 8대가 잇달아 추돌하는 교통사고가 발생해 10명이 다쳤다.

6일 여수경찰서 등에 따르면 이날 오후 3시 37분께 전남 여수시 학동 쌍봉사거리에서 관광버스와 레미콘 등 차량 8대가 잇달아 추돌해 1명이 중상을 입고, 9명이 다쳐 병원에 옮겨져 치료를 받고 있다.

사고 당시 관광버스와 레미콘 차량, 승용차 등 차량 8대가 잇달아 부딪치면서 주변 도로가 아수라장으로 변했다.

소방 당국은 펌프차와 구급차량 등을 비롯해 23명을 투입해 구조작업에 나섰다.

앞서, 이곳은 지난달 15일에도 레미콘 차량이 전도되면서 차량 4대를 들이받아 3명이 부상했다.

경찰은 내리막길을 내려오던 차량이 앞서가던 차량을 들이받아 사고가 난 것이 아닌가 보고 목격자 등을 상대로 정확한 사고원인을 조사하고 있다.

