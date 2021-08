"구해야겠다는 생각뿐"…한강대교서 20대 생명 구한 김두관 의원 비서

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 더불어민주당 대권주자인 김두관 의원실의 신진영 비서가 한강대교에서 투신하려는 20대 남성을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

6일 김 의원실에 따르면 신 비서는 지난달 31일 오후 9시쯤 여자친구와 자전거를 타고 한강대교를 지나다가 난간에 매달려 울고 있는 20대 중반 남성을 목격했다. 20대 남성은 술에 취한 상태로 울고 있었다.

신 비서는 "구조 직후 주변 시민들이 신고했지만 경찰이 오기까지 꽤 시간이 걸려 자리를 지키고 있었다"며 "왜 이렇게 술을 많이 마셨냐는 등 여러 질문을 하면서 자전거 바구니에서 물통을 가져와 건네주니 '형님 고맙습니다'라며 엉엉 울었다"고 말했다.

신 비서는 "이 세상에 자기 혼자 남았다고 생각해 뛰어내리려 한 것 같다"며 "난간을 넘어 뛰어내리려는 찰나를 목격했기 때문에 당연히 구해야 한다고 생각했다"고 밝혔다.

이어 "처음에는 남성을 지나쳤지만 심상치 않음을 느끼고 곧바로 되돌아갔다"며 "주변 시민들이 여기저기에서 신고했고 경찰이 도착해 인계해 갔다"고 덧붙였다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr