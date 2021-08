"자연 속 여유+액티비티" 호텔업계, '숲캉스' 주목한다

[아시아경제 김유리 기자] 호텔업계가 자연 속에서 여유롭고 안전하게 휴식을 취할 수 있는 '숲캉스' 상품을 속속 내놓고 있다. 폭염과 지속되는 코로나19 영향으로 자연에서 언택트(비대면) 여행을 즐기려는 수요가 늘어나면서다. 최근 서울연구원 발표에 따르면 지난해 서울 시민 여름휴가 활동 유형을 조사한 결과 '자연명승지 방문'(18.2%)이 1위를 차지했다. 2위 국내캠핑(16.6%) 역시 2019년 대비 가장 많이 증가(6.6%포인트)하며 자연 속 안심 여행에 대한 수요를 증명했다.

이에 호텔들은 자연 속에서 누리는 여유에 집중한 휴식 특화 상품을 다양하게 선보이고 있다. 경주 코오롱호텔은 객실에서 토함산 경관을 만끽하며 인 룸 다이닝을 즐길 수 있는 '썸머 피맥' 패키지를 오는 31일까지 선보인다. 생맥주 2캔과 호텔 셰프의 마르게리타 또는 살라미 피자를 제공한다. 가격은 디럭스룸 평일 기준 12만3900원부터다(부가세 포함).

경주 동대산 해발 500m에 위치한 마우나오션리조트는 자연을 통한 힐링의 시간을 제공하는 '로맨틱 썸머나잇' 패키지를 출시했다. 해당 패키지 투숙객에게는 얄리 와인 한 병이 제공된다. 오는 31일까지 이용 가능하며 가격은 빌라형 66㎡(20평) 평일 기준 13만900원부터다(부가세 포함).

제주 한라산 중턱에 자리한 WE 호텔 제주는 '싱글족' 맞춤형 '나홀로 여행 패키지'를 올 연말까지 제공한다. 한라산 전망 슈페리어룸 1박과 웰빙 조식 1인, 천연암반수 사우나 1인, 야외 자쿠지, 실내 수영장 및 피트니스 무료 이용권 등으로 구성됐다. 자연을 느끼며 숲길을 걷는 힐링 포레스트 프로그램도 제공한다. 가격은 슈페리어룸 평일 기준 17만원부터다(부가세 포함).

경북 울진의 국내 최대 금강송 군락지에 위치한 산림 휴양시설 금강송 에코리움은 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정하는 '2021 웰니스 관광지'에 선정된 '숲캉스' 명소 중 하나다. 불영사계곡, 금강소나무숲길 등과 인접했다. 금강송 에코리움은 올 연말까지 '북케이션' 패키지를 선보인다. 베스트셀러 한 권을 랜덤으로 제공하며 요가, 트레킹 등 다양한 '이너 힐링' 콘텐츠와 건강한 식단을 포함했다. 가격은 1인 패키지 평일 기준 15만9000원부터다(부가세 포함).

제천 포레스트리솜의 호텔형 리조트 레스트리 리솜은 150년 원시 숲을 파노라마 뷰로 조망하며 여유를 누릴 수 있는 '홀리스틱 스테이' 패키지를 오는 19일까지 선보인다. 프리미엄 북카페 2인 음료 이용권과 휴식을 도와줄 향기와 차가 담긴 키트가 제공된다. 가격은 S20형 객실 평일 기준 20만1000원부터다(부가세 포함).

서울 도심에서도 '숲캉스'를 겨냥한 상품이 나왔다. 호텔 포코 성수는 서울숲과의 접근성이 뛰어나 호캉스와 더불어 도심 속에서 숲과 자연을 누릴 수 있다. 오는 31일까지 선보이는 '바캉또 인 포코' 패키지는 서울숲 산책을 즐긴 후 모히토 칵테일로 바쁜 일상을 잠시 벗어날 수 있는 상품이다. 쿠바의 프리미엄 럼 브랜드 '바카디'의 칵테일 '바카디 모히또' 1병과 얼음잔 2개를 제공한다. 가격은 스탠다드 룸 기준 평일 11만7000원부터다(부가세 포함).

메이필드호텔 서울은 '웰니스 포레스트' 패키지를 출시했다. 패키지 이용객들은 요가·명상 전문 '라이프 앤 모어'의 공인 강사들이 준비한 개인 맞춤형 헬스 프로그램을 객실에서 체험할 수 있다. 이밖에도 조식과 석식, 스파, 모로칸 오일 어메니티, '티컬렉티브'의 시그니처 차 등 혜택이 제공된다. 올 연말까지 이용할 수 있으며 가격은 슈페리어룸 평일 1인 기준 41만원부터다(부가세 포함).

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr