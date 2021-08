전남도의회 섬 발전연구회, 섬 활성화 정책 방향성 제시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회 섬 발전연구회는 6일 연구용역 최종보고회를 하고 섬의 날 기념으로 개최된 ‘섬 미래 포럼’에 참석했다고 밝혔다.

이번 연구용역은 섬 지역의 지속적인 인구감소와 고령화로 섬 공동체 붕괴 위기 극복을 위한 중장기적 접근 및 발전 방안을 모색하기 위해 2가지 주제로 지난 4월 착수했다.

연구용역을 수행한 목포대학교 박성현 교수는 ‘전남도 섬 발전 활성화를 위한 정책연구’에서 전남 섬 지역 현황 및 관련 사업 및 제도 등을 분석해 발표했다.

‘전남 섬 지역 인구 유출 방지를 위한 정책연구’는 지속해서 감소하고 있는 섬·어촌 지역의 인구 현황과 국내외 사례 및 대응 전략 방안을 분석해 ▲노동인구(여성·청년 어업인) 소멸 대응 전략 ▲어촌형 일자리 플랫폼 구축 방안 ▲인구 유입 촉진 및 커뮤니티 기반 강화 방안 등의 다양한 정책 방안을 제시했다.

연구회 대표인 나광국 의원(무안2·민주당)은 “이번 연구용역에서 제안된 방안들이 실효성을 거둘 수 있도록 관련 조례 제정 등 제도적 장치가 마련될 수 있도록 더욱 힘을 모으겠다”고 말했다.

이어 “전남도는 다른 지역보다 섬 지역 주민들을 위한 사업들을 선제적으로 추진하고 있지만, 인구감소, 고령화 증가 등의 구조적인 문제를 해결하기 위한 노력이 필요하다”며 “전남도의회 차원에서 섬만의 차별화된 정책 도입 등을 위해 지속해서 관심을 두고 해결해 나갈 수 있도록 적극적으로 협력하겠다”고 전했다.

정광호 농수산위원장(신안2·민주당)은 “포스트 코로나 시대의 섬 관광은 여행자에게 더 안전하게 재충전할 수 있는 비대면 관광지로 주목받고 있다”며 “올해 초 ‘도서 지역 여객선 운임 지원 조례’를 제정한 만큼 앞으로도 전남도의 숨겨진 섬 자원을 활용한 관광과 섬 주민들의 문화와 복지를 위해 노력하겠다” 밝혔다.

