애경산업, 2분기 영업이익 58억원…흑자전환

[아시아경제 임혜선 기자] 생활뷰티기업 애경산업은 2분기 58억원의 영업이익을 기록, 전년동기대비 흑자전환했다고 6일 밝혔다. 매출액은 전년동기대비 17.3% 증가한 1,430억원을 기록했으며, 당기순이익 32억원으로 흑자전환에 성공했다.

이에 상반기 영업이익과 당기순이익은 각각 135억원, 112억원을 기록, 전년동기대비 각각 19.4%, 117.7% 증가했다. 매출액은 1.4% 감소한 2783억원으로 집계됐다.

화장품사업은 상반기 매출액 1109억원, 영업이익 160억원을 기록해 전년동기대비 각각 13.8%, 252.2% 증가했다. 해외 화장품 실적이 대폭 성장해 화장품 전체 실적 개선을 견인했다.

생활용품사업은 상반기 매출액 ,674억원을 기록해 전년동기대비 9.5% 감소했으며, 25억원의 영업손실을 내며 적자전환했다.

코로나19가 본격적으로 확산되기 시작했던 지난해 동기 일시적으로 급증했던 개인위생용품에 대한 수요가 정상화되며 실적이 상대적으로 감소했으며 급성장하는 디지털 채널 공략을 위한 마케팅 투자 확대로 영업이익이 감소했다.

애경산업은 현재의 어려움을 극복하고 포스트 코로나 시대를 대비하기 위한 성장동력 마련을 위해 글로벌 영역 확장 및 제품 포트폴리오를 다변화시킨다는 계획이다.

생활용품사업은 글로벌 영역 및 제품 확대를 가속화한다. 특히 헤어케어 브랜드 ‘케라시스’가 지난 중국 618행사에 처음으로 참여해 긍정적인 성과를 얻었다. 이와 함께 섬유유연제 브랜드 ‘허브마리 1848’, 여성 바이오 브랜드 ‘치유비’(ChiuuB), 스페셜 헤어케어 브랜드 ‘딥스’(Dibs) 등 프리미엄 신규 브랜드를 출시해 브랜드 강화와 카테고리 확장을 지속해 나갈 계획이다.

화장품사업에서도 중국 시장에서 AGE 20’s(에이지투웨니스) 브랜드가 618 행사 실적 호조에 힙입어 티몰(TMALL) 내 BB카테고리에서 점유율을 확대하며 점유율 1위를 유지하고 있다. 또한 ‘징둥(京東)닷컴’, ‘핀둬둬(?多多)’, ‘카오라(考拉)’에도 공식 진출하고 중국 화장품 기업 ‘프로야 화장품’(Proya Cosmetics)과 업무협약(MOU)을 통해 프로야 오프라인 채널 매장에 입점하며 온라인과 오프라인 채널 모두 확장해 나가고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr