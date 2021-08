전남도교육청, 창의융합 인재양성 프로젝트 운영

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 오는 10월 말까지 소속 10개 창의융합센터에서 도내 초등 5학년·중3 학생 500여 명을 대상으로 ‘창의융합 인재양성 프로젝트 학습’을 운영한다고 6일 밝혔다.

이번 창의융합 프로젝트는 공모에 선정된 10개의 센터와 3개 대학(광주교육대, 순천대, 목포대)에서 전남 각 지역 초·중학생들을 선발해 자체 개발한 창의융합 프로그램으로 진행한다. 모든 과정이 끝나면 성과나눔 행사도 열 계획이다.

(재)전남미래교육재단에서 지원하는 미래인재육성 프로그램은 초·중학생 대상 창의융합인재양성 프로젝트, 일반고 학생 대상 AI(인공지능)인재양성 프로젝트, 직업계고 학생 대상 블루이코노미 인재 육성 프로젝트로 각각 운영된다.

프로젝트를 운영하는 센터 및 대학들은 우수한 강사진과 첨단 교구를 활용해 ▲과학 ▲수학 ▲SW코딩 ▲발명·메이커 교육 등 교과를 융합해 차별화된 프로그램을 제공, 과정에 참여한 학생 및 학부모들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

프로젝트에 참여한 한 학생은 “SW코딩을 통해 수학과 도형을 공부하고 메타버스 공간에 직접 디자인해 보는 학습은 학교에서 경험하지 못한 새로운 방법이라서 매우 즐겁다”면서 “기회가 되면 이 프로젝트에 다시 참가해보고 싶다”고 밝혔다.

고광진 미래인재과장은 “코로나19로 교육현장이 많은 어려움을 겪고 있지만, 미래인재 양성을 위한 교육적 책무를 멈출 수는 없다”며 “창의융합 인재양성 프로젝트를 통해 학생들의 역량을 키워 미래인재로 성장할 수 있는 프로그램을 더욱 발전시켜 가겠다”고 말했다.

