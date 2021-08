[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 2분기 영업이익이 906억원으로 전년 동기대비 8% 증가했다고 6일 밝혔다.

같은기간 매출액은 2조7472억원으로 전년 동기 대비 3.7% 증가했고, 당기순이익은 493억6300만원으로 전년 동기 대비 36.3% 올랐다.

CJ대한통운 관계자는 "매출액은 지난해 같은 기간 대비 기저효과로 인한 국내외 물류 물동량 증가와 택배판가 인상, e-풀필먼트 영업확대 등으로 늘었다"며 "영업이익은 글로벌 사업의 코로나19 영향 회복과 미국·동남아 등 고성장시장 사업집중 및 수익성 위주 경영 등으로 인해 증가했다"고 분석했다.

